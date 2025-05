Putin propõe negociações diretas com a Ucrânia para fim da guerra

Em fevereiro de 2022, Putin enviou milhares de tropas para a Ucrânia, desencadeando uma guerra que matou centenas de milhares de soldados e gerou o confronto mais grave entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962. A Rússia e a Ucrânia não mantêm conversas diretas desde o início da invasão.

Com as forças russas avançado, o chefe do Kremlin ofereceu poucas ou nenhuma concessão até o momento. Atualmente, a Rússia ocupa 20% do território ucraniano. A proposta de Putin para negociações diretas com a Ucrânia foi feita horas depois de uma visita dos líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia a Kiev.

Proposta ucraniana de cessar-fogo

Na capital ucraniana, as potências europeias exigiram que Moscou concordasse com um cessar-fogo incondicional de 30 dias ou enfrentaria mais sanções. A proposta de uma pausa de 30 dias no conflito também era defendida pelos Estados Unidos. A Ucrânia propôs que a trégua tivesse início já nesta segunda-feira.

Sem se referir diretamente a esta proposta, Putin criticou os europeus por tratarem a Rússia "de forma rude e com ultimatos" e afirmou que a instauração de uma trégua deveria fazer parte de discussões mais amplas e diretas sobre o conflito que se arrasta há mais de três anos.

Putin afirmou ainda que falaria com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste domingo sobre a facilitação das negociações. "Nossa proposta, como dizem, está na mesa. A decisão agora está com as autoridades ucranianas e seus curadores, que são guiados, ao que parece, por suas ambições políticas pessoais, e não pelos interesses de seus povos."