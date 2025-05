60 jovens foram assassinados por dia no Brasil em 2023

No entanto, ao considerar a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o mapa mostra um aprofundamento do problema no Norte e Nordeste, puxado pela atuação do crime organizado nessas regiões.

O Amapá teve em 2023 a maior taxa do país, com 57,4 mortes por 100 mil habitantes, um crescimento de 41,7% em relação a 2022 e de 88,2% se comparado a 2013. A disputa entre facções pelo controle do porto de Santana e a violência policial são apontadas como fatores agravantes.

Impactos sociais da violência

O Atlas reforça que a violência letal gera impactos que vão além das perdas humanas, afetando o crescimento econômico, o desenvolvimento educacional e a participação no mercado de trabalho, especialmente entre jovens.

