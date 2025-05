Alemanha começa a barrar requerentes de asilo na fronteiras - Após o novo chanceler federal Friedrich Merz anunciar medidas mais duras contra imigração irregular, agentes de fronteira já barraram a entrada de centenas de pessoas que tentavam ingressar na Alemanha.A Alemanha começou a rejeitar requerentes de asilo em suas fronteiras com outros países europeus, marcando a primeira ação desse tipo desde que o novo governo anunciou medidas mais duras para conter a migração irregular.

Entre quinta e sexta-feira da semana passada (08/05-09/05), das 365 tentativas de ingresso sem documentos registradas em todas as fronteiras do país, 286 migrantes e refugiados foram mandados de volta, incluindo 19 que haviam solicitado asilo, de acordo com dados do jornal Bild am Sonntag.

O jornal apontou que os principais motivos para a rejeição foram: ausência de visto válido e documentos falsos.