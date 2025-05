EUA e China vão reduzir tarifas recíprocas por 90 dias

O aumento recíproco das tarifas vinha causando enormes prejuízos ao comércio bilateral, que no ano passado ultrapassou 660 bilhões de dólares (R$ 3,7 trilhões).

Temores de recessão global

Na semana passada, que marcou os 100 dias do segundo mandato Trump, seu governo anunciou que a economia americana retraiu a uma taxa anual de 0,3% no primeiro trimestre de 2025, o maior recuo desde 2022.

A bolsa americana despencou, e Trump foi rápido em tentar colocar a culpa do resultado frustrante em seu antecessor, Joe Biden, fazendo pouco caso do início caótico de seu segundo mandato, com guerra tarifária, mudanças bruscas em políticas e demissões em massa no governo.

Ao reagir às tarifas de Trump, Pequim impôs restrições à exportação de alguns elementos de terras raras, vitais para os fabricantes americanos de armas e bens de consumo eletrônicos, e elevou tarifas sobre uma série de produtos americanos.

Os mercados financeiros estão atentos a sinais de alívio na guerra comercial, enquanto as negociações entre EUA e China aumentam as esperanças de que uma recessão global possa ser evitada.