Grupo separatista curdo anuncia dissolução e fim da luta armada

"O 12º Congresso do PKK decidiu dissolver sua estrutura organizacional [...] e pôr fim à luta armada", informou a agência de notícias Firat, próxima ao grupo, na declaração de encerramento do encontro realizado na semana passada no norte do Iraque, onde o grupo está sediado. Um líder do PKK disse que todos os 232 membros da organização concordaram unanimemente com a decisão.

Questões em aberto

As principais questões a partir de agora serão como se dará esse processo, quem supervisionará o desarmamento e o que acontecerá com os combatentes da organização. De acordo com a agência de notícias ANF, afiliada ao PKK, a organização exigiu garantias legais para salvaguardar o processo.

O PKK havia anteriormente vinculado sua dissolução à libertação de Öcalan, embora isso não ainda não tenha sido confirmado por Ancara.

Não se sabe ainda como o processo deverá afetar a milícia curda Unidades de Proteção do Povo (YPG) na Síria, que lidera uma força aliada dos EUA contra o grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI) e é considerado pela Turquia como um grupo afiliado ao PKK. O próprio YPG já havia afirmado que o apelo de Öcalan não se aplicaria ao grupo.

Ao longo dos anos, diversas iniciativas anteriores de pôr fim ao conflito fracassaram, como uma tentativa de um cessar-fogo entre 2013 e 2015.