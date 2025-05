Hamas liberta último refém americano em aceno a Trump - Militar israelense-americano de 21 anos foi primeiro refém libertado desde que Israel rompeu o cessar-fogo com o grupo terrorista palestino, em março; Hamas espera que gesto facilite negociações com EUA e Israel.O grupo terrorista palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira (12/05) que libertou o último cidadão americano vivo mantido em cativeiro na Faixa de Gaza, dias antes da chegada prevista do presidente Donald Trump ao Oriente Médio.

Segundo o Hamas, a libertação de Edan Alexander, militar de 21 anos que tem também cidadania israelense, faz parte de um esforço para estabelecer diálogo com o governo americano sobre um cessar-fogo e a reabertura das passagens para Gaza. Há mais de dois meses, Israel bloqueia a entrada de comida e ajuda, agravando a crise humanitária no território sob destroços.

Militares israelenses informaram na tarde de segunda que Alexander está com a Cruz Vermelha e depois será levado às forças israelenses.