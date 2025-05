Jubileu das relações Alemanha-Israel ocorre à sombra da guerra em Gaza

O novo ministro alemão do Exterior, Johann Wadephul, viajoua Israel no fim de semana passada. Foi a primeira viagem dele a um país fora da União Europeia. Em Jerusalém, ele afirmou que a Alemanha tem um papel especial ao lado de Israel, mas também "uma responsabilidade por todos os palestinos, que estão sofrendo muito, e isso não somente devido ao Direito Internacional, mas também por questões básicas de humanidade".

Netanyahu e o TPI

Em novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão para, entre outros, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, pelas acusações de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra relacionados com a guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

A Alemanha é um dos membros fundadores do Tribunal Penal Internacional e seria obrigada a prender Netanyahu se ele estivesse em território alemão. No entanto, no dia seguinte à eleição alemã, Merz, então vitorioso nas urnas, disse, após uma conversa telefônica com Netanyahu, que encontraria meios como chanceler federal para garantir que o premiê pudesse visitar a Alemanha e deixar o país sem ser preso.

Depois de confirmado como chanceler pelo Parlamento alemão na semana passada, Merz não repetiu essa declaração. Em vez disso, o novo chanceler disse à ARD que "Israel tem o direito de se defender desse ataque brutal dos terroristas do Hamas em 7 de outubro e de tudo o que se seguiu. Mas Israel também deve permanecer um país que cumpre suas obrigações humanitárias, especialmente onde esta guerra terrível está acontecendo agora – na Faixa de Gaza, onde o confronto com os terroristas do Hamas necessariamente ocorre".

O dilemacriado pelo mandado de prisão do TPI para o primeiro-ministro israelense evidencia como a relação entre os dois países é complicada e como ela é hoje afetada pela guerra em Gaza. A ex-ministra do Exterior Annalena Baerbock (Partido Verde) visitou Israel várias vezes após o início da guerra. Já a última visita de Netanyahu a Berlim foi em março de 2023.