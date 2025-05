Sul-africanos brancos partem para os EUA como refugiados

Trump assinou um decreto no início de fevereiro que oferece reassentamento a "refugiados africâneres" que enfrentam "discriminação racial patrocinada pelo governo, incluindo confisco de propriedades racialmente discriminatório".

Esta é uma referência a uma lei sul-africana de expropriação de terras que Trump afirma que levará ao confisco de fazendas de propriedade de brancos.

A nova lei da África do Sul foi pensada para corrigir desigualdades arraigadas no antigo sistema do apartheid.

O que diz a África do Sul?

Os africâneres partiram para os Estados Unidos depois de o vice-ministro sul-africano para as Relações Internacionais e Cooperação, Alvin Botes, ter falado com o secretário de Estado adjunto dos EUA, Christopher Landau, a quem manifestou a preocupação com o início do processo de acolhimento e reinstalação dos africâneres em solo americano.

O governo da África do Sul afirmou que as acusações de discriminação por parte dos EUA são infundadas, mas que não impedirá que seus cidadãos deixem o país, se assim o desejarem, no exercício do direito de ir e vir.