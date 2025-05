Trump defende novo Air Force One oferecido de presente pelo Catar

"Nada diz 'América em primeiro lugar' como um Air Force One, trazido a você pelo Catar", escreveu o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, no X. "Não é apenas suborno, é influência estrangeira premium com mais espaço para as pernas."

O Comitê Nacional do Partido Democrata disse que a medida demonstra que Trump usa o cargo presidencial para ganhos financeiros pessoais.

"Enquanto as famílias trabalhadoras se preparam para custos mais altos e prateleiras vazias, Trump continua focado em enriquecer a si mesmo e a seus apoiadores bilionários", afirmou o Comitê Nacional Democrata em um e-mail enviado aos seus apoiadores.

Parlamentares democratas também criticaram o plano.

O senador Chris Murphy o chamou de "extremamente ilegal", enquanto a deputada Kelly Morrison afirmou que tal presente equivale a "corrupção à vista de todos" e a um "suborno" antiético e inconstitucional.

O que diz o Catar?