Agência da ONU culpa Rússia por queda do voo MH17 na Ucrânia

Naquele ano, a Ucrânia ainda vivia a fase inicial dos combates entre milicias separatistas pró-Rússia e forças ucranianas no leste do país, que mais tarde se intensificariam e eventualmente levariam à invasão em larga escala do território ucraniano pela Rússia em fevereiro de 2022.

O conselho da Oaci decidiu que a Rússia não cumpriu suas obrigações sob o direito aéreo internacional, em um caso movido pela Austrália e Holanda.

"Momento histórico na busca pela verdade"

A ministra australiana do Exterior, Penny Wong, afirmou em um comunicado que o Conselho da Oaci manteve o princípio fundamental de que "armas não devem ser usadas contra aeronaves civis".

"Este é um momento histórico na busca pela verdade, justiça e responsabilização das vítimas da queda do voo MH17, e de suas famílias e entes queridos", afirmou.

A Austrália saudou a decisão e instou o conselho a determinar compensações às famílias das vítimas.