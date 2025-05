Autoridades alemãs desmantelam grupo separatista de extrema direita - Ministério do Interior bane atuação do grupo "Reino da Alemanha", facção do movimento Reichsbürger, que rejeita o sistema democrático do país. Alguns dos líderes foram presos, incluindo seu autoproclamado "rei".O Ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, anunciou o banimento nesta terça-feira (13/05) do grupo de extrema direita Königreich Deutschland ("Reino da Alemanha"), uma facção do movimento Reichsbürger ("Cidadãos do Império Alemão"), que rejeita a moderna democracia alemãe já foi até mesmo implicado no planejamento de uma tentativa de golpe em 2022.

O banimento do grupo "Reino da Alemanha" ocorreu após a polícia realizar operações de busca e apreensão em propriedades de suas lideranças em sete estados alemães. Foram efetuadas quatro prisões. Entre os detidos está Peter Fitzek, que fundou o grupo em 2012 e se autoproclamou monarca do "Reino".

O ministro Dobrindt, que assumiu o cargo há poucos dias, disse que "os membros desta associação criaram um 'contraestado' em nosso país e construíram estruturas econômicas criminosas."