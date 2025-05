[Coluna] Mania dos bebês reborn: vale tudo para viralizar

O que torna tudo perturbador é que essas "relações" entre "mães" e bonecos de silicone são filmadas e exibidas. "Acho que elas fazem isso como uma resposta neurótica ao trauma que é viver em uma sociedade que supervaloriza a maternidade”, disse minha amiga Jô, que, como eu, não tem filhos.

É verdade, a maternidade ainda é vista como um valor que te coloca em uma categoria "acima” como ser humano. Mas muitas "mães" de bebês reborn já têm filhos. Será que elas sentem saudades de quando eles eram nenéns ou apenas gostam de brincar de boneca? Não sei.

O que acho é que todas nós sentimos necessidade de pertencer a um grupo ou a uma tendência. E, por mais estranho que pareça para a maioria de nós, ser "mãe de bebê reborn" é a categoria do momento. Pelo menos até essa semana. Não, não acho que a febre veio para ficar. Logo aparece mais uma tendência bizarra na internet, muita gente copia, faz vídeos e…. vida que segue, até a próxima trend esquisita.

