[Coluna] O Brasil e a construção de um eterno 14 de maio

A comoção foi imensa e avançou república adentro. E por muitos anos, como bem nos mostra o livro As festas da abolição no Rio de Janeiro (1888-1908), da historiadora Renata Figueiredo Moraes, o 13 de maio foi uma data comemorada com pompa e circunstância, marcando o calendário oficial do país, e tendo seus sentidos e significados mudados com o tempo.

Fim da escravidão não significou igualdade

No entanto, a esperança de uma vida de liberdade e igualdade não trilhou os caminhos ansiados por José do Patrocínio. Ele mesmo, viveu na pele um 14 de maio que não se cumpriu na sua inteireza: um dos nomes mais importantes da luta abolicionista morreu pobre e esquecido em 1905 pelas autoridades de um Brasil que aprendia a andar na vida republicana. E pode parecer óbvio, mas é importante dizer: José do Patrocínio era um homem negro.

O fato é que o fim da escravidão não significou a liberdade e igualdade entre todos. Ao contrário. O que se desenrolou a partir daquele 14 de maio foi uma articulação política que mesmo mudando parte de seu vocabulário político, manteve o racismo como modus operandi da vida em sociedade.

Haja vista que a instituição da República, em 1889, foi marcada pela pactuação daqueles ex-senhores de escravizados que se sentiram traídos pelo governo imperial ter promulgado uma abolição que não previa nenhum tipo de indenização.

Se a família real virou as costas para seus interesses, eles fariam o mesmo: e não só apoiaram, como também estiveram à frente do projeto republicano vitorioso que, por muito tempo, desejou fazer com que o Brasil fosse um país apenas de gente branca.