Corte Suprema da Argentina encontra material nazista em seu próprio porão

A missão diplomática alemã na Argentina declarou o conteúdo da remessa como "bens pessoais" da equipe da embaixada, solicitando sua "liberação gratuita".

Mas a alfândega suspendeu sua entrada no país e contatou o então ministro das Relações Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, alertando-o sobre "possíveis inconvenientes, dada a quantidade e a natureza potencial do material, que poderiam afetar a neutralidade da Argentina no conflito", como comunicou a Corte Suprema neste domingo.

Naquela época, a Argentina era governada pelo presidente Roberto Marcelino Ortiz, que em setembro de 1939 baixara um decreto declarando a neutralidade do país sul-americano diante da guerra desencadeada na Europa.

Com a chegada das caixas a Buenos Aires, a Comissão Especial de Investigação sobre Atividades Antiargentinas, que fazia parte da Câmara dos Deputados e funcionou entre 1941 e 1943, entrou em ação.

O deputado Raúl Damonte Taborda, presidente da comissão, solicitou informações à alfândega sobre os embarques no navio japonês. Em 8 de agosto de 1941, representantes da alfândega, do Ministério das Relações Exteriores e da comissão parlamentar abriram cinco caixas aleatoriamente.

Nelas, eles encontraram cartões-postais, fotografias e material de propaganda do regime nazista, além de milhares de cadernetas de filiação à organização do partido nazista no exterior e à Unión Alemana de Gremios.