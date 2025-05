Em guerra tarifária com EUA, China deve se voltar para América Latina

Além disso, a China tem sido particularmente ativa em sua estratégia de cooperação Sul-Sul há várias décadas, e o comércio, os investimentos e os projetos de infraestrutura chineses têm um impacto significativo na América Latina e no Caribe, como observa Dussel-Peters. Ele lembra que o ministro do Exterior da China, Wang Yi, enfatizou no início de março que a cooperação entre a China e a América Latina se baseia no respeito e benefício mútuos.

Abordagens distintas

Na prática, são duas abordagens diferentes para a região, afirma o cientista político Maurício Santoro. "O governo americano vê a América Latina como um problema; o governo chinês vê uma região com oportunidades econômicas."

Esse padrão não começou com Trump e vem se repetindo pelo menos desde o início deste século. "A agenda política do atual presidente dos EUA exacerbou tensões existentes com a América Latina em áreas como comércio, migração e crime organizado. A agenda de Washington para a região é fortemente negativa, foca em dificuldades e tem pouco a oferecer em termos de acordos vantajosos e perspectivas de benefício mútuo", afirma Santoro.

Do outro lado, o acelerado crescimento econômico da China nas últimas décadas levou a um aumento exponencial no comércio do gigante asiático com a América Latina. Para os países da região, os chineses costumam ser o primeiro ou o segundo maior parceiro comercial. No caso do Brasil, por exemplo, o volume do comércio bilateral passou de 1 bilhão de dólares para mais de 130 bilhões de dólares desde 2000.

América Latina não quer escolher entre China e EUA