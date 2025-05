Em Pequim, Lula critica unilateralismo e protecionismo

Em outra nota, na qual foram reforçados os pontos dos discurso dos dois líderes após o encontro, o Brasil deixou claro que "adere firmemente ao princípio de uma só China" e "reconhece que só existe uma China no mundo e que Taiwan é uma parte inseparável do território chinês".

Esse princípio é tipo por Pequim como inegociável, em meio às tensões com a província autônoma de Taiwan e em relação ao expansionismo chinês no Mar do Sul da China.

Representantes do Brasil e da China assinaram 20 protocolos e memorandos para o fechamento de acordos em áreas como ciência e tecnologia, agricultura e estratégia aeroespacial.

O governo brasileiro anunciou investimentos chineses no país de R$ 27 bilhões em diversas áreas. A China é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil, e o governo brasileiro quer aumentar as exportações para o país asiático.

Representantes da classe política e empresarial presentes no encontro avaliam que o Brasil poderia oferecer alternativas a alguns dos produtos americanos importados pela China.

Este foi o terceiro encontro entre Lula e Xi Jinping ocorrido durante o terceiro mandato do brasileiro, iniciado em janeiro de 2023, e o segundo a ocorrer na China.