"Exemplo de sabedoria e humildade": líderes mundiais reagem à morte de Mujica - Líderes mundiais destacaram legado de humildade e compromisso do ex-presidente uruguaio. Para governo brasileiro, Mujica é "grande amigo do Brasil"."Grande amigo do Brasil", "velho querido" e "exemplo de sabedoria". O Uruguai e líderes políticos mundiais lamentaram nesta terça-feira (13/05) a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aos 89 anos, vítima de um câncer.

Desde o anúncio feito pelo presidente uruguaio Yamandú Orsi, que declarou "com profunda dor" o falecimento do carismático ex-guerrilheiro pelo X, líderes mundiais destacaram o legado de humildade e compromisso com a justiça social de Mujica.

"Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", disse Orsi.