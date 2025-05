Gérard Depardieu condenado por dois casos de agressão sexual - Desde 2020, ator francês responde a 20 acusações, de abuso a estupro. Além de condenado a 18 meses de prisão e ter que pagar mais de 10 mil euros a cada vítima, seu nome será incluído no cadastro de agressores sexuais.Após quatro audiências, o Tribunal Penal de Paris condenou nesta terça-feira (13/05) o ator Gérard Depardieu a 18 meses de prisão, com pena suspensa, por agressões sexuais a duas profissionais do cinema em 2021, durante filmagens. O réu, de 76 anos, não compareceu ao pronunciamento do veredicto.

O julgamento iniciado em 27 de março de 2025 é o primeiro relativo às 20 queixas, de abuso a estupro, por que o francês responde. Além da pena de prisão, seu nome será incluído no registro de agressores sexuais. Na decisão, o tribunal "teve em conta a idade do réu, a deterioração do seu estado de saúde e sua posição sobre os fatos, que contesta, uma vez que não parece compreender o conceito de consentimento".

O promotor pedira uma pena que "levasse em conta a total falta de remorsos" do réu. Rejeitando os argumentos da defesa, o tribunal considerou mais sólido o depoimento das vítimas e levou em consideração outras provas, como mensagens enviadas por elas a pessoas próximas– assim como os depoimentos de quatro outras mulheres sobre agressões sexuais pelo réu entre 2007 e 2015.