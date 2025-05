Justiça alemã barra deportação de ativistas pró-palestinos

A prisão dos quatro ativistas foi motivo de outra manifestação na Universidade Humboldt de Berlim, quando um grupo de 89 pessoa respeito a uma cidadã polonesa que também havia sido privada de seus direitos de liberdade de movimento assegurados pela UE e das ocupou um auditório e ergueu uma barricada. O protesto durou apenas algumas horas antes de ser dissolvido pela polícia.

Ativistas acusam autoridades alemãs de silenciar causa palestina

Vários ativistas afirmam que querem protestar contra a ofensiva militar israelense em Gaza para chamar atenção para o sofrimento de civis palestinos. Mas muitos afirmam que são tratados de forma desproporcionalmente dura pelas autoridades alemãs, que estariam restringindo o direito deles à liberdade de expressão.

A ativista e escritora Yasmeen Daher, por exemplo, disse em abril em ao jornal alemão Taz que muitos veículos teriam estigmatizado os manifestantes ao rotulá-los coletivamente como antissemitas.

A atuação das autoridades alemãs também é criticada por entidades como a Anistia Internacional (AI). A ONG de defesa de direitos humanos considera um exagero a proibição e criminalização do slogan "do rio ao mar" e do triângulo vermelho invertido, e argumenta que ambos são símbolos de solidariedade com o povo palestino que não estão associados diretamente ao Hamas.

O slogan "do rio ao mar" – alusão à faixa de terra que vai do Mediterrâneo ao rio Jordão, onde hoje estão localizados a Faixa de Gaza, Israel e a Cisjordânia – é percebido pelo establishment político da Alemanha como mensagem que sinalizaria a intenção de exterminar Israel. Decisões de tribunais do país, porém, já respaldaram outras interpretações do slogan, classificando-o como uma expressão pacífica de solidariedade e do desejo por direitos iguais para todos na região.