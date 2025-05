Metade das ONGs que atendem mulheres em todo o mundo pode fechar as portas em 6 meses, diz ONU

Verba para operações de paz

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta terça-feira que as operações de manutenção de paz também estarão em risco se os Estados não "respeitarem suas obrigações financeiras".

Falando em uma cúpula ministerial em Berlim que discute as missões de paz, Guterres afirmou que "estes são tempos difíceis para o financiamento do nosso trabalho em todos os setores". "Infelizmente, as operações de manutenção da paz estão enfrentando sérios problemas de liquidez. É absolutamente essencial que todos os Estados membros respeitem suas obrigações financeiras, pagando suas contribuições integralmente e dentro do prazo", disse.

O apelo foi feito um dia depois de ele alertar que seriam necessárias "mudanças dolorosas" para lidar com as restrições orçamentárias impostas pelo governo americano.

O departamento de manutenção da paz das Nações Unidas lidera atualmente 11 operações em países como Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Líbano, Chipre e Kosovo. O orçamento para nove dessas missões durante o ano fiscal que termina em 30 de junho totaliza 5,6 bilhões de dólares (R$ 31 bilhões), 8,2% a menos do que no ano anterior.

O Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, prometeu que o país está preparado para alocar recursos adicionais para a manutenção da paz, desde que as missões sejam mais eficientes e focadas.