Morre José "Pepe" Mujica, o chefe de Estado mais humilde do mundo

Presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015, Mujica se definiu como um "zoon politikon", um animal político, em entrevista que deu à DW pouco antes do fim do seu governo. "Estou na política desde os 14 anos de idade. E se eu não perder a cabeça, continuarei na política até que me carreguem para fora", afirmou à época, sabendo que a parte mais tumultuada da sua vida já havia ficado para trás.

Em maio de 2024, Mujica foi diagnosticado com um tumor maligno no esôfago e iniciou um tratamento com radioterapia que, por opção, foi realizado no Uruguai para ficar próximo da esposa, da fazenda e de seus colegas políticos. Tudo começou com um desconforto no trato digestivo. Na época prestes a completar 89 anos, Mujica também convivia com uma doença imunológica e insuficiência renal. "Enquanto aguentar o tranco, estarei aqui. Quero agradecer e transmitir aos jovens deste país que a vida é bela e difícil. E que se houver raiva, que a transformem em esperança. Lutem pelo amor", recomendou Mujica à época.

No início de julho de 2024, a médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, afirmou que um tratamento como o que o ex-presidente fez não permitia que ele estivesse em perfeitas condições de um dia para o outro. Mujica chegou a enfrentar uma infecção respiratória nesse período.

Da clandestinidade à solitária

Mujica nasceu em Montevidéu, em 1935, em uma família de agricultores de origem basca e italiana. Aos cinco anos, perdeu o pai e, desde cedo, trabalhou com a irmã na fazenda de flores da família. Apesar da origem humilde, conseguiu ir à escola e estudou direito, mas não concluiu a formação superior. O período da universidade, porém, o aproximou do movimento estudantil.

Em pouco tempo, Mujica e outros fundaram o grupo de guerrilha urbana conhecido como Tupamaros. Naquela época, início da década de 1960, havia desemprego em massa no Uruguai. Mujica sonhava com "uma sociedade sem classes sociais". Para isso, ele e os companheiros de grupo roubavam bancos, sequestravam políticos e colocavam bombas.