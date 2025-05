Pesquisadora brasileira ganha o Prêmio Mundial de Alimentação de 2025

A organização destaca que o Brasil aumentou sua produção de soja de cerca de 15 milhões de toneladas na década de 1980 para mais de 170 milhões de toneladas durante a carreira de Hungria na Embrapa, tornando o país o maior produtor e exportador mundial da commodity.

"A jornada da Dra. Hungria mostra que ela é uma cientista de grande perseverança e visão - características que ela compartilha com o Dr. Norman Borlaug, de Iowa, fundador do Prêmio Mundial da Alimentação e pai da Revolução Verde", disse a governadora do estado americano de Iowa, Kim Reynolds, que acompanhou a premiação.

"Como pioneira industrial e mãe, a Dra. Hungria também serve como um exemplo inspirador para mulheres pesquisadoras que buscam incorporar ambos os papéis. Suas descobertas e desenvolvimentos levaram o Brasil a se tornar um celeiro global." O prêmio é concedido a indivíduos que realizam feitos excepcionais na promoção da segurança alimentar.

Soluções biológicas como alternativa aos produtos químicos

Hungria foi uma das primeiras defensoras da fixação biológica de nitrogênio, o processo no qual as culturas formam uma associação mutuamente benéfica com as bactérias do solo que fornecem o nutriente, apontou a fundação.

No início de sua carreira, havia muito pouca pesquisa sobre microbiologia como solução para a fertilidade do solo."Sempre me interessei em viabilizar o uso de materiais biológicos na agricultura comercial", disse Hungria à Reuters. Segundo ela, a dependência de fertilizantes químicos para distribuir nitrogênio às plantas tornava o Brasil altamente dependente de produtos importados.