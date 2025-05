Por que música pró-Hitler de Kanye West é considerada ilegal na Alemanha

Isso porque o título da música lançada em 8 de maio faz referência à saudação nazista "Heil Hitler" ("Salve Hitler"), usada quando Adolf Hitler estava no poder. A capa do single se assemelha a uma suástica e o vídeo publicado no X termina com um longo trecho de um discurso de Hitler. Ele deve compor o álbum Cuck do rapper, cuja capa inclui duas figuras vestidas com vestimentas da Ku Klux Klan.

Plataformas como Spotify, YouTube e Soundcloud derrubaram o single devido ao seu conteúdo antissemita e discurso de ódio. "Heil Hitler, de Ye, foi banida por todas as plataformas de streaming, enquanto 'Rednecks', de Randy Newman, continua disponível para streaming", escreveu West em um post no X, citando a música de 1974 que usa insultos raciais.

Símbolos nazistas proibidos na Alemanha

Apesar de o vídeo seguir disponível em todo o mundo, usuários localizados em países como França, Polônia e Alemanha não conseguem acessá-lo. Ao clicar no link, o X indica que a publicação foi "retida com base na legislação local".

A saudação "Heil Hitler" era usada como saudação oficial na Alemanha nazista. O movimento que a acompanha, feito com o braço direito estendido e a palma da mão voltada para baixo, teve sua origem na Roma antiga e foi adotado pelo ditador fascista Benito Mussolini na década de 1920. Mais tarde, Hitler fez dela uma assinatura de seu governo.

No pós-guerra, as autoridades da Alemanha Ocidental decidiram limitar essas tais expressões para superar o passado sombrio do Holocausto, que fez milhões de vítimas em toda a Europa.