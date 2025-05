Preso em Haia, Duterte vence eleição para prefeito nas Filipinas

Os resultados oficiais da eleição serão conhecidos dentro de uma semana. No entanto, a contagem parcial e não oficial do Conselho Pastoral Paroquial para Votação Responsável, órgão de fiscalização eleitoral, mostrou que Duterte conquistou mais de meio milhão de votos em Davao.

Influência da família Duterte

Ao menos cinco candidatos apoiados pela família de Duterte lideravam a disputa por 12 cargos no Senado, em um desempenho mais forte do que o esperado no pleito desta segunda-feira. As pesquisas de intenção de voto indicavam que apenas dois deles sairiam vitoriosos.

Os resultados podem servir como incentivo à filha do ex-mandatário, a atual vice-presidente Sara Duterte, que enfrentará um processo de impeachment no Senado em julho devido a uma série de acusações, incluindo desvio de verbas públicas e conspiração para assassinar Ferdinand Marcos Jr., sua esposa e o presidente da Câmara.

Ao ser questionada sobre a provável vitória do pai, ela disse que serão elaborados planos para que ele seja empossado como prefeito. "O advogado no TPI disse que, assim que recebermos os documentos da proclamação, discutiremos como ele poderá prestar juramento", afirmou.

Filhos e netos lideram apurações