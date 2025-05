Rotas de fuga secretas: criminosos nazistas na Argentina

A rigor, não se trata de dados inéditos: muitos já haviam perdido o status confidencial em 1992, graças a um decreto do então presidente Carlos Menem. O fato de agora estarem online, porém, significa para o jornalista Facundo Di Génova "um grande progresso", pois "assim novos indícios podem vir à luz".

Centro Wiesenthal examina conexões insuspeitadas

Especialmente explosiva, contudo, é uma outra coleção de documentos, até então não divulgada, que o governo entregou ao Centro Simon Wiesenthal, especializado em documentar em âmbito global as vítimas do Holocausto e perseguir criminosos de guerra nazistas.

O diretor para a América Latina, Ariel Gelblung, explica que a organização está "pesquisando especificamente sobre a fuga de nazistas para a Argentina". Entre os focos dessa investigação está o banco Credit Suisse, hoje parte do grupo UBS, suas ligações com o regime e possível participação na assim chamada "Rattenlinie" (linha dos ratos), as rotas de fuga pelas quais numerosos criminosos da Segunda Guerra chegaram à América do Sul.

"Estamos seguindo um rastro que até hoje ninguém havia analisado", explica Gelblung. "Nós analisamos transações financeiras suspeitas, disfarçadas de missões diplomáticas ou registros de contabilidade."

Porém aparentemente os indícios decisivos não estavam nos arquivos usuais, e "muitos dos documentos se encontravam em setores do Estado que até agora não tinham sido investigados em relação às fugas dos nazistas".