Alemanha endurece leis de asilo a partir da fronteira

Diversas municipalidades se queixam há anos de escolas superlotadas, explosão de preços no mercado imobiliário e sobrecarga do sistema de saúde, pelos quais responsabilizam os imigrantes; enquanto políticos conservadores cristãos criticam a falta de proteção eficaz dos limites internos da União Europeia.

Com a medida, o ministro espera não só dissuadir os migrantes de sequer tentarem chegar até a Alemanha, como também motivar os países vizinhos a sustarem o trânsito humano em direção ao país.

Base legal e reações da política alemã

Do ponto de vista legal, o rechaço nas fronteiras é controverso. Segundo o artigo 18 da lei de asilo alemã, "deve-se recusar o ingresso aos estrangeiros vindos de um terceiro país seguro". Esse é o caso em todas as fronteiras alemãs, já que todas as nações vizinhas são classificadas como seguras.

Segundo as regras europeias, contudo, de início é preciso esclarecer qual país é responsável pelo pedido de asilo. Normalmente é aquele em que o migrante primeiro pisou o solo da UE, embora, na prática, muitos consigam chegar até a Alemanha e, devido à complexidade dos processos, acabem ficando.

Uma alternativa seria a aplicação do artigo 72, de "estados de emergência", que permite ignorar-se temporariamente das leis europeias para "manutenção da ordem pública e proteção da segurança interna". As exigências para tal passo são, no entanto, rigorosas, e no momento esse não é o caso na Alemanha, como observou o próprio Merz.