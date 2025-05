Alemanha prende três por planejarem atos de sabotagem - Cidadãos ucranianos são acusados de serem agentes da Rússia e de planejarem atos de sabotagem com explosivos no transporte de cargas alemão.O Ministério Público da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (14/05) a prisão de três cidadãos ucranianos, dois deles na Alemanha e um na Suíça, por suspeita de atuarem como agentes da Rússia para realizar atos de sabotagem com explosivos no transporte de cargas alemão.

Vladislav T. foi preso na sexta-feira passada pela polícia na cidade de Colônia, no oeste do país, e Daniil B. foi preso no sábado em Constança, no sul. Além deles, um terceiro cidadão ucraniano, Yevgen B., foi preso na quarta-feira no cantão suíço da Turgóvia.

Os réus são suspeitos de atuarem como agentes para fins de sabotagem. De acordo com os mandados de prisão, os três declararam, diante de uma ou mais pessoas que estariam agindo em nome das autoridades estatais russas, sua disposição de cometer incêndios criminosos e ataques a bomba contra o transporte de cargas na Alemanha.