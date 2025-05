Argentina vai endurecer regras para migrantes, incluindo brasileiros

Já a a cidadania argentina só será concedida a quem tiver residido de forma contínua no país por pelo menos dois anos ou tenha realizado um investimento relevante para a Argentina.

Deportações e impedimentos

O comunicado do governo Milei ainda prevê que "nenhum estrangeiro condenado poderá entrar no país" e que quem cometer algum crime em território argentino, "independentemente da pena, será deportado". "Isso significa que infrações com penas inferiores a cinco anos, que não foram motivos para recusa de entrada ou deportação, agora serão levadas em consideração", diz o texto.

No fim do comunicado, o gabinete de Milei afirma que as medidas visam que "o dinheiro dos contribuintes seja gasto com eles e não com aqueles que abusam de nossos serviços públicos, que aqueles que cometem crimes sejam impedidos de entrar ou sejam expulsos de nosso país e que obter residência permanente ou cidadania seja um processo exigente".

