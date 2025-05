Chefe da UE terá que divulgar mensagens com a Pfizer

Em 2022, por sua recusa em divulgar as mensagens, Von der Leyen tornou-se alvo de várias denúncias, incluindo uma na Bélgica por "destruição de documentos públicos", que mais tarde foi rejeitada pelo Tribunal de Apelação de Liège.

Já a defensora pública europeia, a irlandesa Emily O'Reilly, pediu publicamente à Comissão, em 2022, que fizesse um esforço para recuperar as mensagens.

Para O'Reilly, as mensagens estavam "dentro do escopo da legislação europeia sobre acesso público a documentos" e "o público pode ter acesso a elas se disserem respeito ao trabalho da instituição", afirmou na época, acrescentando que se tratava de um caso "problemático".

Nesta quarta-feira, após o veredicto do TGUE, a ONG Transparência Internacional disse que essa foi uma decisão histórica que "deixa claro que a abordagem contraditória da comissão em relação à transparência não pode ser mantida".

"Von der Leyen acumulou mais poder do que qualquer outro presidente antes dela, liderando a Comissão com uma abordagem centralizada e secreta - e isso claramente saiu pela culatra", avaliou Olivier Hoedeman, do Corporate Europe Observatory, um órgão de transparência sediado em Bruxelas.

Já um porta-voz do New York Times disse: "A decisão de hoje é uma vitória para a transparência e a responsabilidade na União Europeia, e envia uma mensagem poderosa de que as comunicações efêmeras não estão fora do alcance do escrutínio público".