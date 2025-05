[Coluna] Lula e Janja visitam seu "amigo pessoal" Putin

Lula não criticou, ou sequer mencionou com uma só palavra, que a Rússia continua em guerra com a Ucrânia, ou que persegue e assassina membros da oposição. Não há notícias de que o mandatário brasileiro tenha pressionado Putin a negociar pela paz. De Janja, tampouco se ouviu dizer que tenha condenado a sistemática repressão das vozes críticas nas universidades russas.

Por fim, Lula participou do desfile de vitória em Moscou, como único chefe de Estado de uma grande democracia a apoiar Putin na ocasião. Os demais 29 líderes de Estado e governo presentes provinham quase exclusivamente de nações autoritárias, como China, Venezuela, Belarus ou Coreia do Norte.

Embora tenha se pronunciado na Organização das Nações Unidas contra a invasão russa da Ucrânia, o Brasil rejeita as sanções e segue cultivando relações diplomáticas e econômicas intensificadas com Moscou – apesar do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin.

Solidariedade Sul-Sul

Essa apresentação de Lula e sua primeira-dama nos desconcerta na Europa: afinal de contas, trata-se de um político que esteve, ele próprio, nas garras de uma ditadura militar, e que deve também à pressão internacional o fato de ter sobrevivido à prisão e à perseguição.

No entanto, por mais que, de uma perspectiva ocidental, sua participação no desfile triunfal de Putin seja moralmente discutível ou condenável, do ponto de vista da política de poder e do pragmatismo, ela é consistente. Segundo o realismo político, uma escola clássica das relações internacionais, os Estados agem, em primeira linha, em interesse próprio, não segundo critérios ideológicos ou morais: Estados têm interesses, não amigos.