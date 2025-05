Como as mudanças climáticas afetam o acesso à moradia

Esse também é um problema sem restrições geográficas. Metade das cidades com os aluguéis que aumentam mais rapidamente no mundo está no Sul Global.

Fuga de áreas de risco piora desigualdade

Desastres naturais e outros eventos extremos – cada vez mais intensos e frequentes devido à emergência climática promovida pelo uso de combustíveis fósseis e pela degradação ambiental – estão mudando a atratividade de bairros em regiões de risco e mudando o eixo da especulação imobiliária.

Em cidades costeiras como Miami, tem diminuído o interesse por propriedades à beira-mar, à medida que o nível do mar aumenta como resultado do aquecimento das temperaturas globais e pela ameaça de furacões.

"Há pessoas de alta renda em áreas costeiras baixas que são vulneráveis a inundações e que agora estão procurando áreas mais elevadas", disse Zac Taylor, especialista em finanças climáticas da Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. Por sua vez, essa mudança nos padrões de investimento está "deslocando os moradores de baixa renda existentes".

Embora as propriedades à beira-mar em bairros como Miami Beach continuem populares, os preços em áreas de baixa renda longe da costa, como Little Haiti, estão subindo mais rapidamente do que no resto da cidade. Os imóveis em áreas mais elevadas de Miami estão se valorizando mais rapidamente nos EUA. Os especialistas chamam isso de "gentrificação climática".