Lucrando com o caos: Índia e Paquistão usam conflito para ter ganho político

Um cessar-fogo foi declarado no sábado passado, e tanto a Índia quanto o Paquistão reivindicaram vitória no conflito, com cidadãos apoiando seus governos.

No Paquistão, usuários de redes sociais têm elogiado as Forças Armadas com um fervor nacionalista exacerbado. Em algumas cidades, pessoas foram às ruas para "celebrar o sucesso" das Forças Armadas paquistanesas sobre as forças indianas.

Mariam Hassan, uma médica de 36 anos de Laore, disse à DW que tinha orgulho da atuação do Exército paquistanês. "Protegemos nosso país e não saímos fracos [do conflito]. Abatemos caças indianos e atacamos a Índia em vários lugares", declarou, referindo-se às alegações de Islamabad.

O analista Mahmood diz que as Forças Armadas recuperaram força dentro do país. "Embora os militares já controlassem todas as esferas da governança, seu controle sobre a política ficará mais forte", avalia.

O jornalista paquistanês Farooq Sulehria diz não haver maneiras de medir o quanto os últimos combates impulsionaram a popularidade dos militares, mas que postagens em redes sociais e comentários na imprensa deixam claro que há uma tendência ascendente.

"O que se deve entender é que o apoio aos militares surge de um sentimento anti-Índia. Os militares agora apresentarão essa breve guerra como um triunfo deles. Ela será usada para construir uma imagem", diz Sulehria.