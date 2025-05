Japão lidera esforços para desativar minas na Ucrânia

Empresas japonesas têm décadas de experiência nesse setor. A Komatsu, fabricante de equipamentos de construção pesada sediada em Tóquio, trabalha com ONGs no Camboja desde 1999 para limpar campos de arroz e a zona rural de minas decorrentes de guerras e conflitos. Desde então, a empresa expandiu programas semelhantes para Laos, Afeganistão e Angola.

Detonando dispositivos

Em julho do ano passado, o embaixador do Japão em Kiev, Kuninori Matsuda, entregou quatro escavadeiras Komatsu fortemente blindadas à Ucrânia. As máquinas são equipadas para detonar com segurança minas antipessoais "in situ", ou seja, em sua posição original.

O Ministério do Exterior de Tóquio afirmou que a remoção de minas e artefatos não detonados era "não apenas essencial para garantir a segurança dos residentes, mas também um pré-requisito para a recuperação e a reconstrução" da Ucrânia.

No mês seguinte, um grupo de estagiários do serviço de emergência da Ucrânia viajou para o Japão para receber instruções sobre a operação e a manutenção de equipamentos, antes de seguir para o Camboja para treinamento prático em campo.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, até o final de 2024, o Japão forneceu à Ucrânia 91 bilhões de ienes (R$ 3,5 bilhões) em subsídios para ajudar na sua reconstrução.