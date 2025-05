Macron e Netanyahu trocam farpas sobre bloqueio a Gaza

"Israel está travando uma luta multifacetada por sua existência após o horrível massacre perpetrado pelo Hamas contra pessoas inocentes em 7 de outubro, que incluiu o assassinato e o sequestro de dezenas de cidadãos franceses", disse o premiê israelense. E enfatizou: "Israel não vai parar nem se render".

As declarações de Macron não são novas e seguem a linha aberta pelo francês quando afirmou, em entrevista coletiva ao lado chanceler federal alemão, Friedrich Merz, que a situação humanitária em Gaza é "inaceitável".

Macron então reafirmou a política francesa de apoio a Israel em sua luta contra o terrorismo do Hamas, mas, após notar que a França não tem "dois pesos e duas medidas", afirmou que "é inaceitável que Israel não respeite o direito humanitário em Gaza, nem realize o deslocamento da população civil". "A situação é a mais crítica que já vimos em Gaza", resumiu o mandatário francês. Por isso, pediu a "retomada dos envios humanitários para Gaza, que estavam suspensos desde o início de março".

Troca de farpas anterior

Não é a primeira vez que Macron e Netanyahu trocam farpas em público. Em 2024, por exemplo, o presidente francês defendeu o fim do fornecimento de armas a Israel para uso no conflito na Faixa de Gaza e criticou a decisão de Netanyahu de expandir a guerra para o Líbano com o objetivo de combater o grupo Hezbollah.

"Penso que o povo libanês não deve ser sacrificado e que o Líbano não se deve tornar numa nova Gaza", disse Macron à época.