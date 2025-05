Merz: "Forças Armadas alemãs serão as mais fortes da Europa"

Merz dispõe de uma nova estrutura legal que permite ao governo gastar como nunca em defesa. Na reforma constitucional aprovada em março, o teto da dívida para todos os gastos militares que excedam 1% do PIB, aproximadamente 43 bilhões de euros, foi removido.

A Alemanha atingiu a taxa de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em gastos com defesa durante o mandato do ex-chanceler federal Olaf Scholz, antecessor de Merz. Essa é a porcentagem mínima exigida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O líder do novo governo alemão prometeu mantê-la

Apoio sem reservas à Ucrânia

Merz também reafirmou o apoio "sem reservas" da Alemanha à Ucrânia na guerra contra a Rússia. "Apoiamos firmemente a Ucrânia atacada", declarou. Merz enfatizou que a Alemanha não entrará na guerra. "Mas também não somos terceiros indiferentes", afinal, o que "está em jogo é nada menos que a ordem de paz" de todo o continente europeu.

Diante disso, afirmou Merz, a Europa deve, mais do que nunca, permanecer unida. Para isso, a Alemanha tomará iniciativas "para revitalizar os ideais europeus de liberdade e paz", anunciou.

Segundo o chanceler, a Alemanha oferecerá "confiabilidade e previsibilidade" a nações parceiras e amigas, especialmente por meio de uma política externa e de segurança "que sirva a uma Europa forte".