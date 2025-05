Queda de energia em Granada desencadeou apagão na Espanha e Portugal

Após essas flutuações, três incidentes separados ocorreram às 12h33, num período de cerca de 20 segundos: o primeiro numa subestação elétrica na província de Granada (sul), o segundo perto de Badajoz (sudoeste) e o terceiro na província de Sevilha (sul).

A soma desses três eventos equivale a uma perda de pouco mais de 2,2 gigawatts em 20 segundos, o que levou a uma desconexão automática da península do sistema europeu, explicou a ministra.

Ataque cibernético é descartado

Esta é a primeira vez que as autoridades espanholas apontam uma origem específica. Porém, a causa da queda ainda não foi determinada. Isso poderá levar tempo e provavelmente não haverá respostas simples para o que parece ser uma questão complexa, disse Aagesen.

"Ainda precisamos determinar até que ponto essas duas flutuações que foram notadas 30 minutos antes" do apagão "têm algo a ver com o incidente elétrico", acrescentou a ministra, pedindo novamente cautela na determinação das causas do incidente. "Estamos analisando milhões de dados ", disse Aagesen.

A ministra descartou a possibilidade de um ataque cibernético à rede elétrica ter causado o apagão massivo. "Não há nenhuma indicação do operador do sistema de que a rede elétrica tenha sido alvo de um ataque cibernético", afirmou.