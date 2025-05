Radar flagra, pela 2ª vez, pato em alta velocidade na Suíça

13.abr.2018 - Radar flagrou pato em alta velocidade na mesma rua Imagem: Reprodução/Facebook Gemeinde Köniz

A polícia descartou que a foto possa ter sido manipulada, e citou que o radar localizado passa por calibração e checagem periódica. O caso foi repercutido inicialmente pelo jornal Berner Zeitung.

E a bem da verdade, patos não são os únicos infratores. O jornal FAZ lembrou que, em 2024, uma pomba também foi flagrada por um radar de velocidade na cidade alemã de Hagen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, a 40 quilômetros por hora - dez acima do permitido na via.