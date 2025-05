Transportes públicos têm chance de substituir os automóveis particulares?

"E esses mini-ônibus são gratuitos, para incentivar os cidadãos a utilizarem o transporte urbano", explica Sitanggang, que considera essa conectividade do primeiro ao último quilômetro é importante para criar acesso aos meios públicos.

Desencorajando os proprietários de automóveis

Outros governos apostam na estratégia de tornar menos atraente o uso de carros particulares, por exemplo através de impostos. A partir de 2025, os proprietários da Estônia terão que pagar tanto o registro inicial quanto uma taxa automotiva anual. Em Londres o estabelecimento de uma zona de taxa de congestionamento (congestion charge zone) fez cair o tráfego de automóveis, aumentando o uso de ônibus e metrô.

Porém Rehema lembra que há outras formas de desincentivar a prática, como "realmente reprojetar nossas cidades a fim de favorecer o uso dos transportes públicos". É o que Paris vem fazendo, ao remover dezenas de milhares de estacionamentos, fechar ruas inteiras para carros e triplicar as taxas de estacionamento para SUVs grandes e poluentes.

Jacarta está também começando a reformular a infraestrutura da área central Dukuh Atas, que tem dezenas de milhares de vagas de estacionamento, mas também se localiza num importante polo de transporte urbano, com conexões rodoviárias e ferroviárias. "Começamos por agilizar a conectividade, as zonas para pedestres e ciclistas, e aí desenvolvemos uma estratégia para reduzir o espaço de estacionamento na área", explica Gonggomtua Sitanggang.

Na opinião do pesquisador Dyson, é possível agir, mesmo em cidades onde não há como transformar rapidamente a infraestrutura: "Entre as melhorias rápidas para uma rede existente estaria elevar a qualidade da informação sobre as rotas e a orientação na cidade, e simplificar as passagens e tarifas."