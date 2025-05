Alemanha considera ampliar gasto com defesa para 5% do PIB - Ministro do Exterior anunciou plano um dia após chanceler dizer que país terá "Forças Armadas mais fortes da Europa". Ministros da Defesa e das Finanças reagem e pedem cautela sobre cifra.O ministro alemão do Exterior, Johann Wadepuhl, surpreendeu países aliados da Otan nesta quinta-feira (15/05) ao anunciar que Berlim considera aumentar seus gastos com defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme uma demanda feita recentemente pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Wadepuhl, filiado à conservadora União Democrata Cristã (CDU), disse concordar com a avaliação de Trump de que um aumento drástico nos gastos com defesa era necessário, após se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, à margem de uma reunião de ministros do Exterior de países da Otan na cidade turca de Antália.

Washington pediu que os aliados chegassem a um acordo sobre uma nova meta de gastar 5% de seus respectivos PIBs em defesa na próxima cúpula da Otan, em junho. Atualmente, os membros da Otan estão comprometidos em gastar pelo menos 2% do PIB em gastos militares.