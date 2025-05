"Algodão sustentável com uso de agrotóxicos é greenwashing"

O fato de o algodão do Brasil não ser sustentável pode comprometer a sua recepção em novos mercados?

Pode, claro. Em mercados mais maduros em relação à sustentabilidade, como a Europa, provavelmente essa vai ser a jornada que o algodão vai enfrentar agora. Também é muito exigido que os varejistas, ao comprar o algodão certificado, ou qualquer que seja o algodão ou outra fibra, possam rastrear o produto. Porque eles também são responsáveis por uma cadeia que inicia numa terra onde houve conflito, apropriação indevida, ou uso de agrotóxicos. O algodão plantado no Brasil vai sobretudo para a China, que é o nosso maior consumidor e não tem exigência para sustentabilidade. Então, o Brasil pode ficar restrito comercialmente na Europa, mas está vendendo livremente na China e nos países da Ásia.

E quem mais deve se responsabilizar?

No fim da cadeia, é o varejista que precisa rastrear a cadeia. No começo, o produtor precisa também mudar as formas de produção. E eu acho que o consumidor também precisa cobrar mais das certificações. A gente fala muito da transparência, e as marcas, a indústria que compra os fios e todos ao longo da cadeia, que é muito longa, têm que se responsáveis pelo passo atrás. Depois do algodão, você tem quem compra algodão. Depois da fiação, tem quem faz o tecido. Cada etapa da cadeia tem suas responsabilidades com o uso da água, seus resíduos e o uso de energia. São questões de sustentabilidade próprias àquela indústria, até chegar ao varejo. E a rastreabilidade do varejo precisa passar por toda essa cadeia, de volta ao algodão. Não é uma coisa simples, porque a moda não é feita localmente, mas sim globalmente.

Muito se exalta o algodão brasileiro das lavouras de sequeiro, que usam menos água. O Brasil tem potencial de ser um produtor robusto de algodão sustentável?

Ele tem o potencial porque tem muita terra. Mas a gente tem consequências muito grandes de ser o maior exportador, porque há uma degradação do solo muito grande, dependendo de como se cultiva o algodão. Além do quê, as monoculturas em geral não são biodiversas. É o contrário da natureza. A natureza é agrofloresta, e o algodão da agrofloresta é o mais sustentável de todos. Mas o nível de exportação que o Brasil tem hoje não é bom para o país, porque vai degradar a terra e o meio ambiente. O modelo exportador é o modelo colonial, e por que a gente permanece nele? O Brasil pode produzir o algodão, sim, para consumo próprio em formato de agrofloresta ou em formato de agroecologia, alimentando as populações do interior do Brasil, do campo, que é onde está o maior índice de pobreza. É também uma forma de desenvolvimento sustentável.