Bienal de Arquitetura de Veneza: contra a morte pelo calor

Um tanto laborioso, o slogan "Intelligens. Natural. Artificial. Collective" explicita a ideia por trás da atual mostra: o mundo construído precisa ser reexaminado. Para tal, todo o setor, desde a indústria de construção ao planejamento de cidades e edifícios, deve concentrar suas forças e sobretudo o seu saber.

Todas as gerações e todas as disciplinas estão convocadas para o debate, tanto as ciências naturais quanto as artes. Motivos para tal, não faltam: com o avanço das mudanças climáticas, cresce o número dos dias quentes e, consequentemente, os riscos para a saúde humana, em especial nas cidades, onde vive a metade da população mundial.

"Estamos lentos demais"

O hiperaquecimento das megalópoles é uma das maiores preocupações, pelo fato de grande parte do solo delas estar selada. Praças, estacionamentos, entradas de garagem e outras superfícies são pavimentadas, cimentadas ou asfaltadas; não há suficientes árvores para fornecer sombra e refrescar as cidades; superfícies escuras acumulam o calor do dia.

Assim formam-se ilhas de calor, o espaço urbano se hiperaquece. Além disso, as áreas seladas impedem o escoamento das chuvas fortes, canalizações colapsam: forma-se um círculo vicioso. O que fazer, então?

"Os problemas são conhecidos, as soluções há muito estão ‘sobre a mesa'", lembra o diretor do Museu Alemão de Arquitetura de Frankfurt, Peter Cachola Schmal, "mas falta implementação. Nós estamos lentos demais." Como exemplo, ele cita a praça Paul Arnsberg, do bairro de Ostend, antes temida por seu clima de forno.