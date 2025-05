Brasil tem a maior diversidade genética do mundo, diz estudo

O processo de miscigenação se intensificou entre 1750 e 1785, com a corrida do ouro, que trouxe milhares de portugueses ao país, e mais tarde, com as excursões dos bandeirantes pelo interior do Brasil.

Perfis genéticos criados pelos pesquisadores com base na ancestralidade local revelam que a região Norte tem a maior proporção de ancestralidade indígena, enquanto o Nordeste é marcado por uma forte ancestralidade africana.

A ancestralidade europeia – principalmente do sul europeu – é predominante na região Sul do Brasil, enquanto no Sudeste e o Centro-Oeste apresentam maior diversidade e uma mescla das três ancestralidades.

"Nossos resultados ressaltam a influência perceptível de diferentes origens ancestrais na saúde e na composição genética de indivíduos mestiços brasileiros. Mostramos que essa paisagem genética tem suas raízes na história evolutiva das comunidades indígenas brasileiras e na intrincada interação demográfica decorrente da imigração histórica, tanto forçada quanto voluntária, para o Brasil", concluem os pesquisadores.

