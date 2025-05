Carta Magna de Harvard não é cópia, mas original de 1300

Ele pesquisava o site da biblioteca da Faculdade de Direito de Harvard em dezembro de 2023 quando se deparou com o documento digitalizado. "Primeiro, encontrei um dos documentos mais raros e mais significativos da história constitucional mundial", disse. "Em segundo lugar, é claro, fiquei surpreso com o fato de Harvard ter guardado por todos esses anos sem saber do que se tratava."

O que fizeram os especialistas?

Carpenter juntou-se a Nicholas Vincent, professor de história medieval da Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha, para confirmar a autenticidade do documento.

Ao comparar o achado com as outras seis cópias de 1300 até então conhecidas, Carpenter e Vincent descobriram que as dimensões e a caligrafia coincidiam. Eles então recorreram a imagens que os bibliotecários de Harvard obtiveram usando luz ultravioleta, que ajuda a revelar detalhes invisíveis ao olho humano. Eles encontraram características iguais às dos outros originais assinados por Eduardo 1º em ato conhecido como Confirmação das Cartas.

"A Carta Magna de Harvard merece ser celebrada, não como uma mera cópia, manchada e desbotada, mas como um original de um dos documentos mais significativos da história constitucional mundial, uma pedra angular das liberdades passadas, presentes e ainda a serem conquistadas", disse Carpenter.

A revelação sobre o documento surge no momento em que a Universidade de Harvard foi impedida de receber novos subsídios federais pelo governo de Donald Trump, o que muitos críticos consideram uma violação de alguns dos princípios fundamentais consagrados na Magna Carta.