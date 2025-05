Como tarifaço e clima abalam produção de conhaque na França

Videiras plantadas há gerações

Ao longo de sua longa carreira, Reboul ampliou suas terras e plantou videiras. E agora ele deve remover parte delas? Isso foi recomendado pelo BNIC e o sindicato dos viticultores para economizar custos com maquinário, fertilizantes e pesticidas. Reboul não quer arrancar nenhuma videira. "A gente planta por 30 anos, no mínimo.Há gerações!", diz ele. "E por que deveríamos fazer as mesmas coisas estúpidas que nossos ancestrais?" Ele conta que, durante a crise do petróleo, seu pai mudou para o vinho tinto. E não valeu a pena.

Há alguns anos, o lema era "plantar, plantar, plantar!" A sede por conhaque parecia quase insaciável. Apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia, quase 213 milhões de garrafas foram vendidas em todo o mundo em 2022, um ano recorde, de acordo com o BNIC.

A atual queda é o maior choque desde a crise do petróleo. Reboul conhece colegas que arrancaram vários hectares de videiras. Em vez de vinhedos, agora é possível ver plantações de oliveiras ou trufas em alguns lugares. "Isso não mudará minha filosofia!", garante, acrescentando que, crises, sempre houve.

Política global e mudanças climáticas

As tarifas retaliatórias da China e dos EUA não são o primeiro desafio que a região de Cognac teve que superar. A pandemia, a inflação e a perda do importante mercado russo também fizeram com que as vendas caíssem em alguns momentos.