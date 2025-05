Europa discute usar força nuclear francesa para sua proteção - Há 60 anos, a França apresentava ao mundo seus mísseis nucleares. Hoje, Macron sugere usá-los para defender não só seu país, mas também o continente. Oferta tem vários obstáculos.Paris, 14 de julho de 1965: Dia Nacional da França. Entre cavalaria, música marcial e colunas de tanques, algo incomum aparece de repente no desfile militar no centro da capital francesa: mísseis nucleares em plataformas de lançamento móveis. Enquanto isso, bombardeiros Mirage sobrevoam o local. Pela primeira vez, a França apresentava ao mundo sua arma de dissuasão nuclear – a Force de Frappe (força de ataque).

Nas décadas seguintes, ela se tornou peça central estratégica da política de defesa francesa, com controle puramente nacional e totalmente independente. A bomba não apenas deu à França um lugar garantido no exclusivo clube das potências nucleares, mas também uma ferramenta de poder político. Mas uma ferramente cara: mais de 10% do orçamento de defesa é gasto anualmente em sua manutenção e modernização – ônus considerável, considerando a alta dívida nacional do país.

Dissuasão francesa: soberana, minimalista e defensiva