Inglês na universidade: necessário ou excludente? - Alguns textos de leitura obrigatória no ensino superior são em inglês, mas boa parte dos brasileiros não é fluente no idioma.Sou bolsista no mestrado e uma das minhas responsabilidades é participar de 25 seminários. Boa parte deles são lecionados por professores visitantes cuja língua materna é o inglês.

Tive o privilégio de aprender inglês, mas olhando para o lado, pela reação de meus colegas, suspeitava que muitos não estavam entendendo. Um deles levou o desabafo para o grupo e corroborou minha suspeita: boa parte vai por ser "obrigado", devido à bolsa, mas não entende nada ou quase nada da exposição.

Se não tivesse buscado conhecimento por fora, provavelmente não teria aprendido inglês na educação básica. Estranhamente, na graduação me deparei com leituras obrigatórias no idioma estrangeiro e na pós a carga aumentou. E quem não teve o privilégio de aprender? Afinal, o impacto dessa inclusão de literatura estrangeira na academia brasileira é apenas positivo?