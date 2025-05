Israel intensifica ataques em meio ao bloqueio em Gaza

Sua libertação foi vista como um gesto de aproximação com os Estados Unidos. O Hamas espera que Trump pressione o governo israelense a concordar com um acordo que inclua o fim permanente da guerra em Gaza.

Oficialmente, o governo americano não tem contato direto com a organização, que classifica como um grupo terrorista. No entanto, relatos de conversas diretas entre o Hamas e o governo americano surgiram em março. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, pareceu confirmá-los ao dizer que o enviado do governo Trump, Adam Boehler, estava autorizado a falar com qualquer pessoa.

ONU critica iniciativa humanitária dos EUA

A Fundação Humanitária de Gaza, uma ONG apoiada pelos EUA, afirmou que começaria a distribuir ajuda humanitária em Gaza ainda neste mês, após conversas com autoridades israelenses.

A ONU, porém, descartou nesta quinta-feira qualquer envolvimento com a iniciativa.

"Como afirmamos repetidamente, este plano de distribuição em particular não está de acordo com nossos princípios básicos, incluindo os de imparcialidade, neutralidade e independência, e não participaremos disso", disse o porta-voz da ONU, Farhan Haq.