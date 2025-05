Putin x Zelensky: o que querem Rússia e Ucrânia nas negociações de paz?

No ano passado, Putin estabeleceu a retirada de todas as tropas ucranianas dessas regiões como um dos pré-requisitos para qualquer acordo de paz. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, disse que o reconhecimento da soberania da Rússia sobre esses territórios pela Ucrânia seria "imperativo" para as negociações.

Kiev mantém a narrativa oficial de que nunca fará esse tipo de concessão, mas Zelenski já indicou que poderia ter que retomar o controle das regiões pela via diplomática - o que, na prática, sugere abertura à possibilidade de ceder territórios para alcançar um cessar-fogo definitivo.

A Rússia também demanda garantias de que a Ucrânia não entre na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ao mesmo tempo, reivindica que Zelenski seja removido da presidência do país vizinho.

Moscou planejava derrubar Zelenski no começo da guerra em 2022, quando Putin instou os generais ucranianos a promover um golpe de Estado e abrir negociações com o Kremlin. Em março, Putin levantou a ideia de impor um "governo temporário" apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Rússia também já falou em limitar o tamanho do exército ucraniano, declarar o país como um Estado neutro e restringir o fornecimento de armas dos aliados ocidentais de Kiev.

O que quer a Ucrânia?

Há meses, Zelenski pede "garantias de segurança" para evitar que a Rússia volte a invadir a Ucrânia no futuro. A exigência prioritária, porém, é a entrada na Otan, ou pelo menos algum tipo de proteção assegurada pelo Artigo 5 da aliança.