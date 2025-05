Pela primeira vez, desmatamento cai em todos os biomas do país - Dados do Mapbiomas apontam redução de 32,4% da área devastada em todas as paisagens brasileiras em 2024. Cerrado foi o bioma mais destruído.Em 2024, o ritmo do desmatamento caiu em todo o país. A área total devastada teve uma queda de 32,4% em comparação com o ano anterior, que também havia registrado uma redução de 26%. Os dados fazem parte do Relatório Anual do Desmatamento (RAD) compilado pela iniciativa Mapbiomas e publicado nesta quinta-feira (15/05).

É a primeira vez que um recuo do tipo, registrado nos seis biomas nacionais, é identificado pelo RAD desde 2019, quando o relatório começou a ser feito. Na maior parte das Terras Indígenas (67%), não houve qualquer evento de desmatamento no período. Ainda assim, no ano passado o país perdeu 12.420 quilômetros quadrados (km²) de vegetação nativa.

O Cerrado foi o bioma que registrou a maior área desmatada, concentrando 52% do total da perda da paisagem natural no país. A Amazônia vem em segundo lugar, seguida pela Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.