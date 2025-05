Regra que dificulta obtenção de cidadania avança na Itália

Durante a tramitação do texto, Tajani afirmou que o número de italianos nascidos ou residentes no exterior aumentou 40% na última década, de 4,6 milhões para 6,4 milhões. Na América do Sul, o número de descendentes com nacionalidade reconhecida passou de 800 mil para mais de dois milhões nos últimos 20 anos.

Na Argentina, os pedidos de cidadania italiana concedidos passaram de 20 mil, em 2023, para 30 mil em 2024. No Brasil, as solicitações aprovadas saltaram de 14 mil em 2022 para 20 mil no ano passado. No país, há diversos relatos de cidadãos que aguardam anos na fila do atendimento para conseguirem solicitar o benefício. Na Venezuela foram quase 8 mil pedidos aprovados em 2023.

A Itália tem uma população de cerca de 59 milhões de habitantes, que vem diminuindo na última década. O Ministério do Exterior estimou que, sob as regras antigas, de 60 a 80 milhões de pessoas no mundo poderiam ser elegíveis para a cidadania italiana.

A oposição criticou a medida, apresentada por meio de decreto do governo, em vez de um projeto de lei, e alegou que ela na prática poderá acabar em uma geração com a possibilidade de obtenção de cidadania por descendentes de italianos no exterior.

bl/cn (ansa, ots)